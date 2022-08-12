أمطار وياح على مكة المكرمة حتى الساعات الأولى من الصباح

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المناطق_مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار حالة الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أضم، وبني يزيد، وميسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

كما تتأثر كل من: الشعبة، والليث برياح نشطة، وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه بالظواهر المذكورة حتى الساعة الثانية من متصف الليل.

كما نبه إلى تأثر كل من: الخرمة، والموية، وتربة، ورنية برياح نشطة، وسحب رعدية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت.

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Source almnatiq

