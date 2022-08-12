“دياز” يستبعد هذا الثنائي من حساباته قبل انطلاق الموسم الجديد

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كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز استبعد الثنائي حمد العبدان ومحمد الخيبري من حساباته للموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن دياز أبلغ الإدارة بعدم ضم الثنائي العبدان والخيبيري إلى القائمة التي سيعتمد عليها في منافسات الموسم الرياضي المقبل، ما يرجح إعارتهما إلى احد الاندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تنتهي في الـ31 من أغسطس الجاري، أو الاستغناء عن خدماتهما.

يذكر أن العبدان خرج على سبيل الإعارة إلى الحزم في صيف 2021، فيما لم يحظ الخيبري المدافع صاحب الـ20 عاما بفرصة المشاركة مع الفريق الأول منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2020.



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Source akhbaar24

