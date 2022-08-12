“المعيني” يغادر معسكر التعاون بسبب ظروفه الدراسية

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غادر لاعب التعاون حسين المعيني معسكر الفريق في هولندا بسبب ظروفه الدراسية، على أن يلتحق بالتمارين بعد عودة الفريق من المعسكر.

ويُقيم نادي التعاون معسكرًا خارجيًا إعداديًا للموسم المقبل في دولة هولندا.

وحقق فريق التعاون، مساء اليوم الجمعة، الفوز في مباراة ودية أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، في لقاء ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وسجل ثنائية التعاون كل من سعد بالعبيد والبديل عبدالملك العييري في الدقيقتين 41 و79، ، بينما جاء هدف الجزيرة الإماراتي الوحيد عن طريق اللاعب تراوري في الدقيقة72.



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Source akhbaar24

