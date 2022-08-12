بدء تطوير العشوائيات بكدوة مكة غدا

تبدأ المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى جعل مدينة مكة المكرمة مدينة عصرية جاذبة للفرص الاستثمارية، وتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية في تلك المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، بأن غدًا صباح السبت ١٥ محرم ١٤٤٤ سيكون موعد انطلاق أعمال الإزالة والهدم المرحلية بمنطقة الكدوة في حي المسفلة، و تغطي مساحة 686 ألف متر مربع، يحدها شمالاً الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، و من جهة الشرق مخطط روابي أجياد المعدل و مخطط أجياد التكميلي، ومن الغرب شارع الهجرة.

مضيفًا بأن الكدوة أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وأن الأعمال القائمة هي جزء من المعالجة العمرانية التي أقرتها الاستراتيجية الشاملة، وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد بدأت في وقت سابق حصر المواقع والمسوحات العمرانية، و أن الشركة المطورة حصلت على اعتماد المخطط الأولي من أمانة العاصمة المقدسة. كما تم تجهيز مقر لاستقبال طلبات الملاك بموقع المشروع، وباشرت اللجان من بداية العام أعمالها المتعلقة بالتهيئة والتجهيز وما يندرج ضمنها من عمليات التثمين والتعويض.

وأكد الدكتور مغربي، أن الجانب الاجتماعي في مشروع تطوير الكدوة يسير جنبًا إلى جنب مع المعالجة العمرانية، فالاستراتيجية الشاملة تركز على البعد الإنساني الذي يتكون من ثلاثة محاور هي: التصحيح القانوني للفئات المستهدفة، و الدمج الاجتماعي للسكان، والتمكين الاقتصادي. وستقوم وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على ملفات معالجة الأوضاع القانونية والدعم الاجتماعي، و إشراك القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدات العينية وتنفيذ برامج التطوع، من أجل ضمان الحصول على الخدمات والمساعدة المطلوبة لقاطني المناطق العشوائية.

وأختتم حديثه بأن هناك مركزًا ميدانيًا في الكدوة يستقبل طلبات الدعم المقدمة من الجهات ذات العلاقة.