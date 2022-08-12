شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يفاجئ اتحاد جدة بطلب صفقة غير متوقعة والعميد يتحرك لتنفيذ طلبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، طلب صفقة مفاجئة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، أن سانتو رفض التعاقد مع جناح أجنبي، وطالب ناديه بالتعاقد مع لاعب محلي، لتقوية قائمة الفريق، في ظل إيقاف فهد المولد لمدة موسم ونصف، بسبب قضية منشطات، وانتهاء عقده.



سانتو يتمسك بضم جناح محلي في الصيف



وأضافت التقارير، إلى أن طلب سانتو جاء بعد الوديات الثلاث، التي خاضها الفريق في معسكر النمسا الحالي، ووجود عجز في هذا المركز".

وتابعت: "أدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، تقدمت بعروض لأكثر من ناد، من أجل ضم أحد اللاعبين على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي، لكنها قوبلت بالرفض".



الاتحاد يفشل في ضم سميحان والعمري



واختتمت: "العميد حاول ضم سميحان النابت أو استعارة صالح العمري، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة التعاون أو أبها، والنادي يحاول تلبية طلب المدير الفني".



وكان العميد يرغب في ضم سميحان النابت لاعب التعاون وأرسل عرضًا رسميًا، إلا أن ناديه رفض رحيله بداعي أن اللاعب من ركائز الفريق الأساسية، ولا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى فشل ضم أحمد الكسار حارس الفيصلي بالموسم الجديد.



من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن الاتحاد لم يتحرك للحصول على خدمات صالح العمري، لاعب خط وسط فريق أبها، في ميركاتو الصيف.

وتابعت: "حسب مصدر مسؤول داخل أبها، فإن ناديه لم يتلقي أي عروض من نظيرتها في الاتحاد، للتوقيع مع صالح العمري بالموسم الجديد".

وأضافت: "المصدر أكد على عدم وصول أي خطابات رسمية لإدارة أبها من نادي الاتحاد، بشأن صالح العمري، وأن اللاعب مستمر مع فريقه، خاصةً أنه يرتبط بعقدٍ لمدة موسمين".

الاتحاد يحاول إبرام عديد الصفقات في الصيف



وتحاول إدارة الاتحاد، إبرام العديد من الصفقات المحلية، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب منع قلعة النمور من قيد اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على خلفية قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الحالي وشكوى النصر فريقه السابق ضده.