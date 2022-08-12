︎
.
كشفت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، سبب النفوق الجماعي للأسماك في نهر أودر بين بولندا وألمانيا، حيث أظهر تحليل المياه وجود مادة كيماوية شديدة السمية.
وأوضحت السلطات الألمانية؛ وفقاً لإذاعة “آر.بي.بي” المحلية، بأن المختبر الحكومي وجد مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه، فيما لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المواد السامة إلى مياه النهر.
وأضافت أنه لم يتسن للمختصين تحديد كمية الأسماك التي نفقت في النهر، كما نصحت سكان المنطقة المحيطة بتجنب ملامسة مياه نهر أودر والقنوات المجاورة له.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مادة سامة مجهولة تتسبب في نفوق جماعي للأسماك بين بولندا وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.