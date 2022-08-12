مادة سامة مجهولة تتسبب في نفوق جماعي للأسماك بين بولندا وألمانيا

︎

.



كشفت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، سبب النفوق الجماعي للأسماك في نهر أودر بين بولندا وألمانيا، حيث أظهر تحليل المياه وجود مادة كيماوية شديدة السمية.

وأوضحت السلطات الألمانية؛ وفقاً لإذاعة “آر.بي.بي” المحلية، بأن المختبر الحكومي وجد مستويات عالية من الزئبق في عينات المياه، فيما لم يتضح بعد كيف وصلت هذه المواد السامة إلى مياه النهر.

وأضافت أنه لم يتسن للمختصين تحديد كمية الأسماك التي نفقت في النهر، كما نصحت سكان المنطقة المحيطة بتجنب ملامسة مياه نهر أودر والقنوات المجاورة له.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

