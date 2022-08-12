الإيسيسكو تدعو إلى مزيد من التواصل بين الأجيال لبناء مستقبل مزدهر

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دعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى مزيد من التواصل بين الأجيال لبناء مستقبل مزدهر، بوصف الشباب بناة للسلام في عالم تسوده العديد من التحديات والأزمات.

وطالب الدكتور المالك في كلمته، بمناسبة اليوم الدولي للشباب بضرورة السعي إلى مزيد من التواصل بين الأجيال لتبادل الخبرات والمعارف، للاستفادة من دروس الماضي في بناء مستقبل مزدهر يسوده التضامن بين الأجيال دون أي تمييز.

وقال : إنه تم اختيار 50 مرشحا ومرشحة يمثلون 45 دولة للمشاركة في الدورة الجديدة من برنامج المنظمة للتدريب على القيادة من أجل السلام لعام 2022، ليصبحوا بشكل رسمي، بعد تخرجهم من البرنامج، سفراء الإيسيسكو من أجل السلام، بعد تلقيهم عددا من التدريبات على يد قادة ملهمين في المجال.

وأضاف أن المنظمة أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات، لتأهيل وتدريب شباب العالم الإسلامي وصقل مهاراتهم، كي يصبحوا قادرين على إحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجالات ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء، وتوجيههم نحو مهن الغد.

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Source almnatiq

