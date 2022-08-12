مدرب الفتح يركز على تحسين اللياقة

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يسعى المدير الفني لفريق الفتح، اليوناني جورجيوس دونيس، إلى تحسين اللياقة البدنية، بعد يومٍ من مواجهة تابور سيزانا السلوفيني تجريبيًا والفوز عليه 2ـ0.
وفرض المدرب دونيس أمس، حصتين تدريبيتين على لاعبيه، صباحية ومسائية، حيث جاءت الحصة الصباحية بدنيةً خالصةً، وتخللها ركض جماعي.
واهتم دونيس خلال الحصة التدريبية المسائية أيضًا باللياقة البدنية، وأضاف إلى تمارينها عددًا من الجمل التكتيكية.
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Source akhbaar24
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