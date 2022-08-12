“الباطن” يُعلن تشكيله لودية “الخور” القطري

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أعلن الجهاز الفني لفريق الباطن، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية اليوم (الجمعة) أمام نظيره الخور القطري.
وجاء تشكيل الباطن الأساسي للمباراة كالتالي: مارتن كامبانيا، عبدالكريم المزيعل، سعد ناطق، ماوريسيو أنطونيو، يوسف المزيريب، عبدالعزيز الجبرين، بسام محمد، سيباستيان بيدروزا، راكان الشملان، نواف السحيمي، يحيى القرني.
ويخوض فريق الباطن معسكرًا خارجيًا بدولة تركيا؛ استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.
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Source akhbaar24
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