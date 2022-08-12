هل يمكن إعادة المركبة إلى “صالحة” بعد إسقاطها؟ .. المرور يوضح

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن مدى إمكانية إعادة المركبة مرة أخرى إلى صالحة بعد إسقاطها وتحويلها إلى التشليح.
وأوضحت “المرور”، أنه لا يُسمح بإعادة المركبة إلى صالحة بعد إسقاطها من النظام وتسليمها إلى التشليح.
وأشارت إلى أنه يمكن إسقاط المركبة من السجلات من خلال تسليمها لمركز تشليح مُعتمد أو مكبس، ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم للوحات ورخصة السير.
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Source almnatiq
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