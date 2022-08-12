بتوجيه من ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور المنطقة الجنوبية (صور)

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زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أمس (الخميس)، المنطقة الجنوبية؛ وذلك في إطار برنامج “معاً” الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.

وتأتي الزيارة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت بجولة شملت مستشفى القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية، حيث اطّلع البياري على التجهيزات الخاصة بمركز السكري، ومركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب.

كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم، وزار فرع إدارة المرافق والشؤون الهندسية، واستمع لإيجاز عن مشاريع الفرع.

وافتتح البياري، المعمل الرقمي للأسنان الذي تم تصميمه بأحدث التقنيات الرقمية ليقدم خدمات متقدمة للمراجعين، ثم دشّن خدمة البريد الدوائي التي توفر خدمات مميزة لمراجعي المستشفى وتختصر الكثير من الوقت والجهد.

وخلال الجولة، زار مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، واطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وختم البياري، زيارته للمنطقة الجنوبية بإيجاز قدّمه في مركز العمليات بقيادة المنطقة الجنوبية عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته وسير تقدمه، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.

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Source akhbaar24

