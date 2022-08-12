شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة نوتنجهام فورست الودية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضربة موجعة قوية قبل مواجهة فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي ستقام على إستاد سانت جورجس بارك

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ضربة موجعة للهلال

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الهلال سوف يغيب عنه في مباراة اليوم كلًا من الظهير الأيسر ياسر الشهراني والمهاجم النيجيري أوديون إيجالو وأخيرًا عبدالإله المالكي ولن يبدوا مباراة اليوم.

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة له استعدادًا للموسم الجديد على حساب الميريا بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الهلالي لوسيانو فيبتو وسالم الدوسري في المباراة التي أقيمت على ملعب بيرلي.

ومن المُنتظر أن يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة ودية آخري يوم 16 أغسطس الجارى امام فريق الشعلة وبعدها يعود إلى الرياض والاستعداد للموسم الكروى الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسوف يلاقي الباطن يوم الجمعة 19 أغسطس في آخر الوديات.