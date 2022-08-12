شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة.. صدمة داخل النصر بسبب صفقة الفريق الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، ضربة قوية داخل نادي النصر السعودي، بسبب صفقة الفريق الأول لكرة القدم المنضمة حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لافتتاح الموسم الجديد بمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



لويس جوستافو يصدم جهاز النصر الفني ويقترب من الغياب عن افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وأكدت تقارير صحفية، أن البرازيلي لويس جوستافو الوافد الجديد إلى صفوف العالمي، يقترب من الغياب ضد الوحدة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، يوم 27 من الشهر الجاري.



جوستافو يتعرض لإصابة عضلية تبعده عن آخر وديات الفريق



وقالت صحيفة "الاقتصادية السعودية"، إن البرازيلي لويس جوستافو سوف يغيب عن النصر لمدة أسبوعين، بسبب معاناته من إصابة عضلية التي تسببت في غيابه عن المباراتين الوديتين ضد توريمولينوس وقادش، ما يعني غيابه عن مباراة الوحدة، في الدوري.

وكان النصر تعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على توصية من المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لتدعيم صفوفه.



النصر يعود اليوم إلى الرياض بعد خوض معسكر خارجي



ومن المقرر أن تعود بعثة نادي النصر السعودي، إلى الرياض اليوم الجمعة بعد خوض معسكر تجيربي في مدينة ماربيا الإسبانية.

ولعب العالمي 5 مباريات ودية في معسكر ماريبا الإسبانية، حيث فاز على توريمولينوس بهدفين مقابل هدف وحيد، وريال سرقسطة بنفس النتيجة، وفاز على قادش بهدف نظيف ومالاجا بهدفين دون رد وتعادل مع لاس بالماس بهدفين لكل فريق.