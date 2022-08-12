شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ونوتنجهام الإنجليزي الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من أجل معرفة ماهو موعد مباراة الهلال ونوتنجهام الإنجليزي الودية وذلك استعدادًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023، بقيادة رامون دياز.

موعد مباراة الهلال ونوتنجهام

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونوتنجهام الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجارى في إطار المواجهة الودية الثانية لصالح فريق الهلال قبل انطلاق بطولة الدوري السعودي.

وتنطلق فعاليات المواجهة بين الهلال ونوتنجهام في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة الهلال المتوقعة

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، على آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد

خط الوسط: جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، اندري كاريلو

خط الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فيبتو، ميتشيل ديلجادو

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونوتنجهام

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الهلال ونوتنجهام عبر منصات الهلال الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.