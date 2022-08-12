شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل وحيد خليلوزيتش...النجم المغربي يتراجع عن قرار الإعتزال ويستعد للمونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مغربية أن النجم المغربب حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، قد قرر العودة مرة أخري لصفوف المنتخب المغربي فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد أن قرر فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأفادت التقارير أن عودة زياش قائمة بالوقت فى الفترة المقبلة، حيث أن قرار إعتزال اللاعب اللعب الدولي، جاء بسبب دخوله فى مشادات وإختلافات مع مدرب المنتخب المغربي، مما إضطر اللاعب لإعلان إعتزاله اللعب الدولي حينها.

وكان اللاعب قد غاب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أحتضنتها دولة الكاميرون فى يناير الماضي، بعدما طلب عدم إنضمامه للمنتخب المغربي، وأنه قد أكتفي به قدمه طيلة السنوات الماضية.



كيف تلقي اللاعب خبر رحيل المدرب البوسني خليلوزيتش!؟

وأعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة برحيل المدرب فى الفترة الحالية، مشيرًا أنه لا يجيد التعامل مع نجوم الفريق بالطريقة المثلي التي تناسبهم، ولا يحترم تاريخ اللاعبين، كما أن طريقته فى التعامل مع الجميع لا يستطيع أحدًا يتحملها.

وأضاف أن المدرب كان السبب الرئيسي فى خسارة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بالرغم من إمتلاك لاعبين على مستوي فني عالي، وأن الفريق على مستوي الأسماء الفردية أقوي من أي منتخب أفريقي آخر، كما أن الهزيمة من المنتخب المصري فى الدور ربع النهائي ليست مبررة على الإطلاق.



فوزي لقجع يكشف أسباب رحيل المدرب المفاجئ!

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي عن الأسباب التى دفعت لرحيل المدرب فى الفترة الحالية، وأشار أن القرار تم إتخاذه منذ فترة طويلة بالتشاور مع باقي أعضاء الإتحاد، كما يري أن فى حالة بقاءه مع الفريق لن يحقق الأسود المغربية أي نجاح فى كأس العالم.

فى سياق متصل إقترب المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي من تولي زمام المسئولية الفنية للفريق، وفقًا لما أشارت له صحيفة" البطولة" المغربية والتي أكدت عن إتمام الإتفاق مع المدرب الوطني، على أن يكون الحسم خلال ساعات.