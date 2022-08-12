تشغيل ٣٦ مشروعًا مدرسيًا جديدًا بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تشغيل ٣٦ مشروعًا مدرسيًا جديدًا للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في بيئة حديثة وابتكارية، وذلك بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة “أيدها الله”.

وأوضحت الإدارة أن هذه المشروعات تخدم ٢٨٨٤٠ طالبًا وطالبة، ويستفيد منها ١٧ حيًا؛ لترفع نسبة المباني الحكومية لـ ٩٤٪.