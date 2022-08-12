قرار جديد من الصحة بشأن العمل بأجهزة البصمة في جميع مرافقها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة ، إعادة العمل بأجهزة البصمة في جميع مرافقها الصحية بعد توقفها قرابة عامين إثر جائحة كورونا ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى .
وأكد وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ، في بيان إعلامي ، ” جاءت العودة للعمل بأجهزة البصمة التلامسية “.
وقال العيبان ، ” أن ذلك يأتي بعد صدور قرار تعليق العمل بالإجراءات الاحترازية ” .
وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع ” وقاية ” ، فإنه لا مانع من إعادة استخدام البصمة بجميع أنواعها.
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