قرار جديد من الصحة بشأن العمل بأجهزة البصمة في جميع مرافقها

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة ، إعادة العمل بأجهزة البصمة في جميع مرافقها الصحية بعد توقفها قرابة عامين إثر جائحة كورونا ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى .

وأكد وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ، في بيان إعلامي ، ” جاءت العودة للعمل بأجهزة البصمة التلامسية “.

وقال العيبان ، ” أن ذلك يأتي بعد صدور قرار تعليق العمل بالإجراءات الاحترازية ” .

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع ” وقاية ” ، فإنه لا مانع من إعادة استخدام البصمة بجميع أنواعها.