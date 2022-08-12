ضبط قائد مركبة تعمد الاصطدام بالسيارات خلال هربه

محمد بن مسعود - الدمام - ضبط مرور منطقة الرياض، قائد مركبة؛ لاستخدامه لوحات غير عائدة للمركبة، وتعمده الاصطدام بعدد من المركبات أثناء محاولته الهرب. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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