جرفته السيول.. العثور على مفقود العارضة متوفى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الجمعة، العثور على مفقود العارضة بمنطقة جازان، الذي جرفته السيول، متوفى، مقدمًا التعازي لأسرته وذويه.
وذكر الفريق البحثي –عبر تويتر- أن عضو فريق إنجاد «أبو القاسم جابر ازيبي» عثر على مفقود العارضة مُتوفى «غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان».
وكان فريق إنجاد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق، بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود جرفته السيول بالقرب من العارضة التابعة لمنطقة جازان .
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من جانبه، وجه أمير جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة والدرب، ومحاسبة المقصرين نظامًا.
وأوضحت إمارة جازان –عبر تويتر- أن أمير منطقة جازان بالنيابة، وجّه بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، وستقوم اللجنة بالوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة، والدرب.
كما ستقوم اللجنة بالتحقيق مع المتسببين، والرفع بالنتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين نظامًا.
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