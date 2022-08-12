لهذه الأسباب يجب أن تتناول الجرجير

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول الجرجير يمكن أن يفعل المعجزات لصحة قلبك، حيث أنه يمنع تراكم الترسبات في الشرايين بفضل المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا.

كما كشفت في دراسة أخرى نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الجرجير يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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وقال الباحثون في هذه الدراسة، وفق سكاي نيوز عربية، إن زيادة مستويات الكاروتينات، بما في ذلك اللوتين وبيتا كاروتين، يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

وللجرجير فوائد جمالية أيضا، حيث تلجأ إليه الكثير من النساء لتحسين مظهر البشرة، وفقما ذكر موقع “ويمن ورلد”.

ووجدت دراسة بريطانية أن 10 من أصل 11 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 23 و 58 عاما) شهدن تحسنا في شكل وملمس بشرتهن بعد أربعة أسابيع من إضافة 80 غراما من الجرجير إلى نظامهن الغذائي اليومي.

وقالت روث ماكيكني وهي إحدى المشاركات في الدراسة إن بشرتها “تبدو أكثر نعومة للمس، كما أن تجاعيدها قد قلت”.

وأرجع مؤلفو الدراسة، تلك النتائج التي تحدثت عنها ماكيكني إلى ارتفاع مستوى فيتامين “سي” و”إي” في الجرجير، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونعومتها.