اخبار الخليج – جمعية المستقبل الشبابية تهنئ الشباب البحريني بيومهم الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - هنأت جمعية المستقبل الشبابية الشباب البحريني بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، ويحتفي به العالم هذا العام تحت شعار «التضامن عبر الأجيال»، ويعتبر أحد أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميا.
وأكد رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبد الرحمن الزياني في تصريح له بهذه المناسبة أن منظومة الدعم الكبيرة والمتكاملة التي يحظى بها الشباب البحريني عززت من إسهاماته في جميع القطاعات فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يؤمن بأهمية دور الشباب وطاقاتهم المبدعة وتأثيرهم في استدامة مسيرة النماء الشامل، باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقة في الحاضر والمستقبل.
وأضاف الزياني أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لا تدخر جهدا في تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق وتفعيل طاقات الشباب، وذلك من خلال الكثير من المبادرات من بينها برنامج سمو ولي العهد رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، وبرنامج سموه للمنح الدراسية العالمية، ومبادرة « فكرة»، إضافة إلى ثقة سموه بالشباب البحريني وتمكينهم في مختلف مواقع المسؤولية.
ونوه رئيس الجمعية في تصريحه بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومبادرات سموه العديدة للنهوض بواقع ومستقبل الشباب البحريني وتنميته حتى يكون مواكبا لروح العصر، بما مكّن الشباب البحريني من تحقيق إنجاز تلو الأخر، وكذلك مساهمات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في رفع كفاءة الرياضيين البحرينيين من الشباب.
وأوضح الزياني أن جمعية المستقبل الشبابية تعمل على إعادة رسم استراتيجيتها وبرامجها وأهدافها مستلهمةً مفردات رؤية جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة، والمضي قدما في تفعيل دور الشباب في مجالات عديدة في مقدمتها ريادة الأعمال في المشروعات النوعية التي تعتمد على اقتصاد المعرفة، وخلق المزيد من فرص العمل بدل البحث عنها، والاستفادة من منظومة الدعم المتقدمة التي توفرها مملكة البحرين للشباب.
وقال إن جمعية المستقبل الشبابية وخلال عشرين عاما من تأسيسها عملت وتعمل من خلال العديد من المشروعات والمبادرات على إثراء التجربة البحرينية المتفردة في تنمية الشباب ورعايتهم اجتماعيا وعلميا ومعرفيا وصحيا وثقافيا ورياضيا، وتعزيز مكانة البحرين كنموذج رائد ومتميز بين الدول في اتخاذ خطوات حقيقية ومؤثرة ساعدت الشباب على الإنجاز والإبداع والابتكار والارتقاء بطاقاتهم ومهاراتهم ليكونوا عنصرا فاعلا ومؤثرا في منظومة النهضة والازدهار الوطني.
وأكد أن الجمعية ستبقى حريصة على نهجها القائم على تعزيز الفرص التي تمكن الشباب البحريني من الإسهام في جميع قطاعات العمل والبناء، وتوفير بيئة مثالية لهم للانطلاق والتميز والقدرة على التنافسية، والمساهمة في رفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا في مختلف المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية.
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