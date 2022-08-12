اخبار الخليج – جمعية المستقبل الشبابية تهنئ الشباب البحريني بيومهم الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - هنأت‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للشباب‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويحتفي‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬التضامن‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‮»‬،‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أدوات‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬عالميا‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الدعم‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والذي‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬المبدعة‭ ‬وتأثيرهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬مسيرة‭ ‬النماء‭ ‬الشامل،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لا‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬المناسبة‭ ‬لإطلاق‭ ‬وتفعيل‭ ‬طاقات‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬برنامج‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬سموه‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬‭ ‬فكرة‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬سموه‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ومبادرات‭ ‬سموه‭ ‬العديدة‭ ‬للنهوض‭ ‬بواقع‭ ‬ومستقبل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتنميته‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬مواكبا‭ ‬لروح‭ ‬العصر،‭ ‬بما‭ ‬مكّن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تلو‭ ‬الأخر،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساهمات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭.‬

وأوضح‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬وبرامجها‭ ‬وأهدافها‭ ‬مستلهمةً‭ ‬مفردات‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬والمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬المعرفة،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬بدل‭ ‬البحث‭ ‬عنها،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬الدعم‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للشباب‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬وخلال‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تأسيسها‭ ‬عملت‭ ‬وتعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬المتفردة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الشباب‭ ‬ورعايتهم‭ ‬اجتماعيا‭ ‬وعلميا‭ ‬ومعرفيا‭ ‬وصحيا‭ ‬وثقافيا‭ ‬ورياضيا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كنموذج‭ ‬رائد‭ ‬ومتميز‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬حقيقية‭ ‬ومؤثرة‭ ‬ساعدت‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والارتقاء‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬عنصرا‭ ‬فاعلا‭ ‬ومؤثرا‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬النهضة‭ ‬والازدهار‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬ستبقى‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬والبناء،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لهم‭ ‬للانطلاق‭ ‬والتميز‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التنافسية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬وعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والمحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬