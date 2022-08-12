اخبار الخليج – وزير الأشغال يتسلم رسالة الماجستير من الباحث وليد الشيخ

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، السيد وليد خالد الشيخ مستشار الشؤون الإعلامية بمكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، وذلك لتسليمه نسخة من الدراسة التي أعدها لنيل درجة الماجستير من جامعة البحرين بعنوان «الاتصال الحكومي ودوره في إبراز المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 – 2022) بمملكة البحرين».

وأكد سعادة الوزير أهمية البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية للارتقاء بالعمل الحكومي وصقل الخبرات بما يسهم في رفع أداء العمل وتحسين مستوى وجودة الخدمات وتحقيق التطلعات المنشودة.

وأشاد الحواج بما جاء في الدراسة التي قدمها المستشار وليد الشيخ وما توصلت إليه من نتائج أظهرت تمكن وزارة الأشغال من توظيف الاتصال الحكومي وأدواته وآلياته بهدف تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي تقوم بتنفيذها ضمن برنامج الحكومة الحالي، مثنياً في الوقت نفسه على ما تضمنته الدراسة من توصيات من شأنها أن تسهم في تطوير الاتصال الحكومي، وذلك على نحو يعكس المنجزات الحضارية لمملكة البحرين.

بدوره، أعرب السيد وليد خالد الشيخ المستشار الاعلامي بمكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية عن شكره وتقديره للدعم والتعاون الذي حظي به من وزارة الاشغال مما كان له بالغ الأثر المهم في اعداد الدراسة.