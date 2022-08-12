تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.
وأوضح مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن الوكالة تشرف على الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام مبينًا أنه يقوم على تنفيذها فريق فني متخصص مؤهل حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة، مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز .
وأشار إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.
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