نفوق جماعي للأسماك بين دولتين بأوروبا بسبب مادة سامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة البيئة في ولاية براندنبورج الألمانية عن عثورها على مادة غير معروفة شديدة السمية في نهر أودر، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.

وأوضحت الوزارة أن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية غير معروف مصدرها حتى الآن يُحتمل أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات، مبينة أنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا.

ونصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودر وقناة مجاورة له.