شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يطالب النصر برد الجميل في قضية حمدالله والعالمي يفاجئ الجميع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي وجه طلب استعطافي إلى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بسبب قضية المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب العالمي السابق والعميد الحالي.



إيقاف حمدالله 4 أشهر بسبب قضيته مع النصر

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، بعدما قدم نادي النصر فريقه السابق، تسجيلات صوتية، تؤكد دخول الاتحاد في مفاوضات غير قانونية مع عبد الرزاق حمد الله، قبل انتقاله في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.



عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.

وأكد الإعلامي عادل المرضي، أن إدارة اتحاد جدة، طلبت من النصر، سحب قضية حمد الله، على غرار ما حدث في عام 2020، عندما سحب الاتحاد، شكواه ضد العالمي، على الرغم من تفاوض مسؤولي العالمي، بشكل غير قانوني، فواز القرني وفهد المولد ثنائي العميد وقتها.



الاتحاد يطالب النصر برد الجميل والعالمي يرفض



وتابع: "سحب شكوى الاتحاد في 2020 جاء حبًا في النصر، وحفاظًا على العلاقات التاريخية بين الناديين، وهو ما ترغب إدارة الاتحاد رده من العالمي، حيث ترى الإدارة أنها لم ترتكب أي خطأ في التفاوض مع حمد الله، حيث أن عضو شرف نصراوي، هو من اقترح انتقال النجم المغربي إلى قلعة العميد، مقابل الحصول على خدمات الثنائي المصري أحمد حجازي ومهند الشنقيطي، بتلك الفترة".

واختتم: "إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، رفضت سحب قضية حمد الله، وتغليب العلاقات التاريخية بين الناديين ورفض رد الجميل لقلعة النمور".