شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات جارسيا ورسائل خاصة لجماهير النصر قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي تحت قيادة مديره الفني الجديد رودي جارسيا، استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023 بالسعودية وانطلاق منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي ستبدأ في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

ومن جانبه، قام رودي جارسيا بإرسال بعض الرسائل الخاصة لجماهير النصر من أجل مؤازرة الفريق قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وحرص جارسيا على إيضاح الصورة أمام الجماهير العاشقة لنادي النصر السعودي والتحدث عن التحضيرات التي قام بها الفريق سواء من صفقات أو تدريبات خلال الفترة الماضية للتجهيز للموسم القادم.

تصريحات جارسيا قبل الموسم الجديد

وقال جارسيا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي النصر أن الفريق يتبقى لديه أيام معدودة على انطلاق الدوري والجميع أصبح متشوقا لرؤية الفريق داخل ملعب مرسل بارك.

وعبر جارسيا عن سعادته بالمعسكر الذي خاضه الفريق في إسبانيا وتحديدا في مدينة ماريبا مؤكدا أنه استطاع خوض خلاله مباريات ودية استطاع خلالها الفريق في التسجيل.

وأكد جارسيا أن الفريق سيتطور بالتدريج خلال الفترة القادمة ويصبح أكثر قوة للمنافسة على اللقب مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا في قراءه أفكاره ومعرفة ما يريده منهم وأختتم بدعوة الجماهير لمساندة الفريق ضد الوحدة في أولى مباريات الفريق بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري

ومن المنتظر أن تعود البعثة الخاصة بالنادي السعودي إلى الرياض بعد الانتهاء من المعسكر التحضيري الذي أقيم في ماريبا.

يذكر أن مباراة النصر الأولى في الدوري ستكون في السابع والعشرين من أغسطس الجاري أمام نادي الوحدة على ملعب مرسول بارك معقل العالمي.