شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يدرس تقديم طلب مفاجئ بشأن حكام الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للتجهيز لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد وانطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر بدايتها في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

ومن أجل ضمان تحقيق نتائج إيجابية الموسم المقبل، تستهدف إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تقديم طلب رسمي بشأن حكام مباريات الفريق على ملعبه بالموسم الكروي الجديد خلال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طلب خاص من إدارة الهلال بشأن حكام الموسم المقبل

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن الإدارة تجهز بتقديم طلب لاستقدام حكام أجانب لجميع مباريات الفريق التي تقام على أرض الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي خلال الموسم القادم من أجل ضمان العدالة التحكيمية.

وأضافت التقارير بأن إدارة الفريق الأزرق تسعى لهذه الخطوة من أجل ضمان جودة تحكيمية جيدة والحفاظ على حقوق الفريق للمنافسة على اللقب وحصده للمرة الرابعة على التوالي.

وعلى نفس الصعيد، فكانت قد اجتمعت إدارة لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم وقررت قبل أيام السماح للأندية السعودية بجلب حكام أجانب للمباريات دون وضع أي سقف محدد لذلك.

مباراة الهلال الأولى في الدوري

يذكر أن الهلال سيفتتح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل بمواجهة خارج الديار أمام الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.