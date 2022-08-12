الدكتور الربيعة يلتقي نائب حاكم مقاطعة بودكارباسكي البولندية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس في جمهورية بولندا، نائب حاكم مقاطعة بودكارباسكي البولندية رادسوا فياتر، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الإنسانية المبذولة تجاه اللاجئين القادمين من أوكرانيا للتخفيف من معاناتهم.
وأعرب فياتر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على المساعدات المقدمة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.
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