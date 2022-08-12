محمد بن مسعود - الدمام - إمرأة تطعن زوجها بعدما ظنت أنه يخونها…وما إكتشفته كان صادمًا

أقدمت امرأة على طعن زوجها عدة مرات بعد أن ظننت أنها عثرت على صور له مع امرأة أصغر منها .



وقالت الشرطة المكسيكية،​ أن الزوجه تعدت على زوجها بسكين بعد العثور على عدة صور له مع حسناء لم تميزها الزوجة على هاتفه المحمول .

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

وأضافت أنه تم ضبط المرأة، مشيرة إلى أن الزوج أصيب بعدة جروح ألا أنه تمكن من أخذ السكين من يد زوجته فيما تجمع الجيران وتم نقله إلى المستشفى .

وتابعت الشرطة أن المرأة التي كانت في الصور هي نفسها الزوجة ولكن بسن أصغر من سنها الحالي. ولفتت إلى أن صور الزوجين التقطت قبل سنوات عندما كانا يتواعدان .