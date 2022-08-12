محمد بن مسعود - الدمام - إمرأة تطعن زوجها بعدما ظنت أنه يخونها…وما إكتشفته كان صادمًا
أقدمت امرأة على طعن زوجها عدة مرات بعد أن ظننت أنها عثرت على صور له مع امرأة أصغر منها .
وقالت الشرطة المكسيكية، أن الزوجه تعدت على زوجها بسكين بعد العثور على عدة صور له مع حسناء لم تميزها الزوجة على هاتفه المحمول .
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً :
وأضافت أنه تم ضبط المرأة، مشيرة إلى أن الزوج أصيب بعدة جروح ألا أنه تمكن من أخذ السكين من يد زوجته فيما تجمع الجيران وتم نقله إلى المستشفى .
وتابعت الشرطة أن المرأة التي كانت في الصور هي نفسها الزوجة ولكن بسن أصغر من سنها الحالي. ولفتت إلى أن صور الزوجين التقطت قبل سنوات عندما كانا يتواعدان .
كانت هذه تفاصيل خبر إمرأة تطعن زوجها بعدما ظنت أنه يخونها…وما إكتشفته كان صادمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.