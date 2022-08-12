وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مالطا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج، وذلك في مقر وزارة الخارجية المالطية.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة ومالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء وجلسة المباحثات، نائب سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا فيصل بن حنيف القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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