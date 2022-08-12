محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بلغ مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص لشهر يوليو 2022م، تجاوز 10 مليارات ريال.
وأشارت المؤسسة أن عدد زوار الموقع الإلكتروني تجاوز 2.2 مليون زيارة خلال شهر يوليو، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 119 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 134 ألف تحميل جديد، في حين أُنجزت أكثر من 2.8 ملايين معاملة عبر الموقع الإلكتروني.
وتم خلال شهر يوليو اصدار أكثر من 80 ألف تعريف بالمعاش إلكترونياً، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 77 ألف اتصال بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر خدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية وحساب العناية بالعملاء على منصة توتير.
يشار أن المؤسسة تسعى لتحقيق رضا عملاءها من خلال تنفيذ الكثير من خدماتها استباقياً لتقليل الجهد و الوقت على أصحاب العمل والمشتركين و المتقاعدين و المستفيدين.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “التأمينات الاجتماعية”: أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة إلكترونياً و2.2 مليون زيارة للموقع الإلكتروني خلال شهر يوليو 2022 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.