“التأمينات الاجتماعية”: أكثر من 2.8 مليون معاملة منجزة إلكترونياً و2.2 مليون زيارة للموقع الإلكتروني خلال شهر يوليو 2022 م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بلغ مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص لشهر يوليو 2022م، تجاوز 10 مليارات ريال.

وأشارت المؤسسة أن عدد زوار الموقع الإلكتروني تجاوز 2.2 مليون زيارة خلال شهر يوليو، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 119 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 134 ألف تحميل جديد، في حين أُنجزت أكثر من 2.8 ملايين معاملة عبر الموقع الإلكتروني.

وتم خلال شهر يوليو اصدار أكثر من 80 ألف تعريف بالمعاش إلكترونياً، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 77 ألف اتصال بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر خدمة الزيارة الافتراضية والمحادثة الفورية وحساب العناية بالعملاء على منصة توتير.

يشار أن المؤسسة تسعى لتحقيق رضا عملاءها من خلال تنفيذ الكثير من خدماتها استباقياً لتقليل الجهد و الوقت على أصحاب العمل والمشتركين و المتقاعدين و المستفيدين.