محمد بن مسعود - الدمام - بصورة رسمية طرح تطبيق واتساب ثلاث ميزات جديدة هذا الشهر وهي: 1- الخروج من المجموعات دون إشعار الأعضاء وسيتم إشعار مدير الجروب.

2- سيتم تخصيص ميزة التواجد online ويمكن اخفاءها والتي تتيح لك تحديد من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً

3- حجب تصوير الشاشة سوء بالصورة أو بالفيديو. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر واتساب يطرح ثلاث ميزات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.