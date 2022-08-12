محمد بن مسعود - الدمام - أطباء يحذرون المواطنين الأتراك من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

حذر أطباء أتراك، الخميس، المواطنين من خطور الافراط في تناول المضادات الحيوية . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقال الأطباء أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر من أهم المشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم . وأضاف أنه إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتقليل استخدام المضادات الحيوية، سيموت شخص واحد كل ثلاث ثوان في عام 2050 . وتابعت أنه يجب استخدام المضادات الحيوية بالجرعة والمدة الموصى بها . وتحتل تركيا المرتبة الثانية في العالم في استخدام المضادات الحيوية، ويؤدي هذا الوضع إلى وفيات نتيجة العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية .

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