“الأرصاد” تنبه من أتربة مثارة على الخرخير وخباش وشرورة

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المناطق_نجران

نبه أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على الخرخير ومحافظتي خباش وشرورة بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.

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Source almnatiq

