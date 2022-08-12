“الأرصاد” تنبه من أتربة مثارة على الخرخير وخباش وشرورة

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المناطق_نجران
نبه أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على الخرخير ومحافظتي خباش وشرورة بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.
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Source almnatiq
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