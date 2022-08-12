يبدأ من ريال واحد.. “إحسان” تُتيح “التبرع المفتوح” لخدمتي “تيسّرت” و”فُرجت”

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ألغت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، الحد الأدنى للتبرع لخدمتي “تيسّرت” و”فُرجت”، وأتاحت التبرع المفتوح للحالات المدرجة في المنصتين عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق.

وقالت المنصة إنه بات بإمكان الشخص التبرع بمبلغ يبدأ من ريال واحد فما فوق، بدلاً من الحد الأدنى السابق وهو 50 ريالًا لخدمة تيسّرت و10 ريالات لخدمة فُرجت.

وأبانت أن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً لعمل الخير وتعزيزًا لقيم البذل والعطاء، وتمكين جميع شرائح المجتمع من التفاعل مع الحالات الأكثر احتياجًا، كلٌ بحسب استطاعته وقدرته المالية.

وتعنى خدمة تيسّرت بتسديد مديونيّات المواطنين المُعسِرين ممّن صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي، فيما تعرض خدمة فُرِجت فرص التبرع الخاصة بسجناء الحقوق المالية للمساهمة بالتفريج عنهم وتعجيل عودتهم إلى أهاليهم.

يذكر أن إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة “إحسان” تخطّى 2.5 مليار ريال، وذلك مُنذ تدشين المنصة في مارس من العام الماضي 2021م، استفاد منها نحو 4.9 مليون مستفيد ومستفيدة.



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Source akhbaar24

