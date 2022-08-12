تجمع الرياض الصحي الثاني يوفر عددًا من الوظائف الشاغرة

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أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم (الجمعة)، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعدة مسميات.

وأوضح التجمع بعض مسميات هذه الوظائف ومنها استشاري إحصاء حيوي، وكبير اختصاصي علاقات عامة وإعلام، وكبير اختصاصيي إدارة مكاتب، ومحلل نظم أول.

وأضاف أن قائمة الوظائف ضمت أيضا مسميات أخرى منها محلل شؤون موظفين أول، وأخصائي تمريض، ومستشار تخطيط وتطوير، مشيرًا إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط المخصص لذلك.



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Source akhbaar24

