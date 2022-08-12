هواوي تعلن عن نتائج أعمالها في النصف الأول من عام 2022

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أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2022، حيث جاء الأداء مطابقاً للتوقعات.

وفي النصف الأول من عام 2022، حققت هواوي إيرادات بلغت 45 مليار دولار ووصل هامش الأرباح الصافية إلى 5%. وحققت مجموعة أعمال “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات إيرادات وصلت إلى 21.3 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات 8.1 مليار دولار. أما مجموعة أعمال “هواوي ديفايس” لأجهزة المستهلك فحققت إيرادات بلغت 15.1 مليار دولار.

وقال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: “على الرغم من تراجع أعمالنا في قطاع الأجهزة بشكل كبير، ولكن حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على نمو متواصل”. وأضاف “هو”: “سنواصل مواكبة أحدث توجهات التحول الرقمي والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية أجل ابتكار قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا وتنفيذ وتطوير جودة أعمالنا بشكل مستدام “.

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Source almnatiq

