شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جماهيرية.. الكشف حقيقة طلب اتحاد جدة ضم نجم الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقت جماهير اتحاد جدة السعودي، صدمة قوية بشأن الصفقة القوية التي يرغب فيها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني بالموسم الجديد.

أبها يكشف حقيقة طلب الاتحاد ضم العمري

ويرتبط العميد بالتعاقد مع صالح العمري لاعب وسط فريق أبها، من أجل تقوية خط الوسط، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد بدأ التفاوض بشكل رسمي من أجل اللاعب.

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن الاتحاد لم يتحرك للحصول على خدمات صالح العمري، لاعب خط وسط فريق أبها، في ميركاتو الصيف.

وتابعت: "حسب مصدر مسؤول داخل أبها، فإن ناديه لم يتلقي أي عروض من نظيرتها في الاتحاد، للتوقيع مع صالح العمري بالموسم الجديد".

وأضافت: "المصدر أكد على عدم وصول أي خطابات رسمية لإدارة أبها من نادي الاتحاد، بشأن صالح العمري، وأن اللاعب مستمر مع فريقه، خاصةً أنه يرتبط بعقدٍ لمدة موسمين".

الاتحاد يحاول إبرام عديد الصفقات في الصيف



من ناحية أخرى، تحاول إدارة الاتحاد، إبرام العديد من الصفقات المحلية، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي رغبة النادي في العديد من الصفقات، بسبب منع النادي من قيد اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على خلفية قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وشكوى النصر.



وكان العميد يرغب في ضم سميحان النابت لاعب التعاون وأرسل عرضًا رسميًا، إلا أن ناديه رفض رحيله بداعي أن اللاعب من ركائز الفريق الأساسية، ولا يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى فشل ضم أحمد الكسار حارس الفيصلي بالموسم الجديد.