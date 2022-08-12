شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يطلب رحيل نجم اتحاد جدة وخبر سار للجماهير قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، طالب إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، رحيل لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن معسكر الاتحاد الحالي، أوضح الصورة أمام سانتو، الذي طلب برحيل بعض اللاعبين وإبرام صفقة جديدة بالميركاتو الصيفي الحالي.



تعاقدات نادي اتحاد جدة استعدادًا للموسم الجديد



وتعاقد العميد حتى الآن مع كل من زكريا هوساوي وهيلدر كوستا وطارق حامد، بجانب أحمد شراحيلي الذي وقع على عقود انتقاله للفريق في يناير الماضي.



سانتو يطلب رحيل هنريكي من قلعة النمور



وأضافت التقارير: "نونو سانتو أبلغ إدارة النادي، بضرورة الاستغناء عن البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط الفريق، خاصةً أنه غير مقتنع بمستواه الذي ظهر عليه خلال المعسكر الحالي المقام في النمسا".

اتحاد جدة يقترب من شهادة الكفاءة المالية



من ناحية أخرى، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، أن إدارة نادي اتحاد جدة، اقتربت من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، والتي تمنح النادي فرصة قيد الصفقات الجديدة.

وكانت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة قد أعلنت الديون المتراكمة على الأندية، وقد وصلت ديون العميد، إلى مبلغ 42 مليون ريال حتى شهر مارس الماضي.

وتابعت: "إدارة النادي كثفت محاولاتها خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لقيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق بالموسم المقبل".

واختتمت: "العميد، اقترب بقوة من الحصول على الشهادة، وذلك بعد الوفاء بكافة المتطلبات المالية في عدة اتجاهات وغلق بعض القضايا".