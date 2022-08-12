3.402 مليون دينار صافي ربح «بي ام ام اي» للنصف الأول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة بي ام ام اي صافي ربح وصل لـ1.351 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي 2022، مقابل تحقيقها لـ2.050 مليون دينار لفترة الربع الأول.
ووصل العائد على السهم العادي الى 0.009 دينار، في حين حقق في الربع الأول 0.014 دينار للسهم الواحد.
على صعيد النتائج المالية النصف سنوية، حققت الشركة صافي ربح وصل لـ3.402 مليون دينار للنصف الأول من 2022، مقابل تحقيقها لـ1.877 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
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