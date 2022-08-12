556 ألف دينار صافي ارباح «ناس المؤسسة» للنصف الأول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة ناس المؤسسة صافي ربح عائد على حملة الأسهم العادية بقيمة 88 ألف دينار بحريني للربع الثاني من هذا العام، مقابل تحقيقها لـ468 ألف دينار للربع الأول، بإنخفاض قدره 431%.
ووصل العائد على السهم في الربع الثاني الى 0.41 فلس للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لـ2.18 فلس للربع الأول.
وعلى صعيد النتائج النصف سنوية، حققت الشركة صافي ربح وصل لـ556 ألف دينار للنصف الأول من العام 2022، مقابل تحقيقها لصافي خسارة وصلت لـ7.798 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وحقق العائد على السهم صافي ربح وصل لـ2.59 فلس للسهم الواحد، مقابل تحقيقه لصافي خسارة وصلت لـ36.26 فلس للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي.
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