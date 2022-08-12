«الصحة»: 106 إصابات جديدة بفايروس كورونا وتعافي 183

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 130 حالة إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 106 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 24 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811748 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى استقرار معدل الوفيات، حيث سجلت مثل يوم أمس حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9265 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 183 حالة تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 798564 حالة.