البحرين تتصدر المركز الأول خليجيا في قوانين الأصول الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - تصدرت مملكة البحرين دول الخليج في تبنيها مبادرات تنظيم الأصول الرقمية ونالت المركز السابع دولياً في ذات المجال، وذلك بحسب المؤشر العالمي لتنظيم العملات الرقمية الصادر من مختبرات سوليدوس الذي يقيم الدول التي تبادر لوضع قوانين للعملات الرقمية المشفرة بهدف حماية المستثمرين وتشجيع الإبداع في أسواقها. وبفضل النظرة المستقبلية لحكومة البحرين، أصبحت المملكة أول دولة خليجية تمنح تراخيصاً لإدارة الأصول الرقمية مما عزز من مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للأصول المشفرة.

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