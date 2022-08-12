570 ألف دينار صافي ربح «باسريك» للنصف الاول من العام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة للربع الثاني من العام 2022م أرباح بقيمة 196,456 دينار بحريني، بانخفاض مقداره %28 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م. كما انخفضت ربحية السهم بنسبة %29 حيث بلغت 10 فلس للسهم في الربع الثاني من العام الجاري 2022م بعد أن كانت 14 فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي 2021م. أما بالنسبة للنتائج النصفية فقد حققت الشركة أرباح مقدارها 570,826 دينار بحريني في النصف الأول من العام 2022م أي بانخفاض مقداره %8 مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام 2021م حيث بلغت الأرباح 620,883 دينار بحريني. كما أنخفضت ربحية السهم من 31 فلس في النصف الأول من العام 2021م الى 29 فلس في نفس الفترة من العام الجاري 2022م أي بانخفاض مقداره %6.

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