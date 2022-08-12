سوليدرتي البحرين تحقق أرباح بقيمة 2.04 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022  بنسبة زيادة 31% عن العام الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سوليدرتي البحرين، عن تحقيق أرباح صافية في محفظة المساهمين بقيمة 952 ألف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022، مقابل صافي أرباح بقيمة 666 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 43%. كما وارتفع العائد الأساسي للسهم ليصل إلى 7.25 فلس لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 5.55 فلس للفترة المماثلة من العام 2021.

وبذلك حققت سوليدرتي أرباح صافية في محفظة المساهمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 بقيمة 1.827 مليون دينار بحريني، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.439 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُمثل زيادة بنسبة 27%. وتعود الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تحسن كل من الدخل الفني، والعائد الاستثماري، وأداء صندوق المساهمين. كما وارتفع العائد الأساسي للسهم ليصل إلى 13.92 فلس لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 12.00 فلس للفترة المماثلة من العام 2021.

وبلغ إجمالي صافي الربح والفائض 1.018 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 717 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 42%. وبلغ إجمالي صافي الربح والفائض 2.041 مليون دينار بحريني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 1.560 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 31%.

وبلغت حقوق المساهمين 31.407 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2022، مقارنة بـمبلغ 29.953 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 4.8%. وبلغ إجمالي الأصول 96.651 مليون دينار بحريني في 30 يونيو 2022 في مقابل 72.640 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 33%.

وفيما يخص صندوق تكافل المشاركين، فقد سجلت سوليدرتي فائضًا صافيًا بقيمة 66 ألف دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك بالمقارنة مع فائض بقيمة 51 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 29%. كما وسجلت سوليدرتي فائضًا صافيًا بقيمة 214 ألف دينار بحريني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك بالمقارنة مع فائض بقيمة 121 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 77%.

وقد حققت سوليدرتي إجمالي اشتراكات تكافل بقيمة 9.914 مليون دينار بحريني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بالمقارنة مع 7.321 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 35%، في حين بلغ إجمالي اشتراكات التكافل 21.520 مليون دينار بحريني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك بالمقارنة مع 15.634 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة السابقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38%.

وتعليقاً على النتائج المالية، صرّح رئيس مجلس الإدارة توفيق شهاب: «إننا سعداء للغاية بالأداء المالي الذي حققته سوليدرتي البحرين خلال الأشهر الستة من هذا العام، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير وتنفيذ مبادرات مرتكزة على تحقيق النمو، ووجهنا مساعينا نحو تفعيل الاستثمارات الاستراتيجية طويلة المدى».

وأضاف قائلاً: «لقد تمكنا بفضل جهود فريق عملنا من تحقيق نمو متميز، كما وتوجت إنجازاتنا بجعل سوليدرتي البحرين واحدة من شركات التأمين الرائدة في مملكة البحرين. ونحن نؤمن بأن ذلك يعود للأسس المتينة التي طورناها، والمدعومة بتزويد العملاء بمزايا استثنائية وطويلة الأجل.»

ومن جهته، علق جواد محمد الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين قائلاً: «خلال فترة الأشهر الستة المنصرمة، نجحنا في إبراز فاعلية استراتيجيتنا التشغيلية والتي تتمثل في تحقيق النمو وتقديم تجربة استثنائية وفريدة للعملاء».

وواصل حديثه: «نتطلع لتزويد عملائنا الكرام بخدمات استثنائية عبر تكثيف جهودنا واستغلال إمكاناتنا. وقد قطعنا وعداً في مطلع هذا العام بالالتزام بتطوير رحلتنا المتواصلة نحو التحول الرقمي، ونعتزم على تحقيق ذلك عبر تطوير استراتيجية تستند على مركزية العملاء، وتطوير نموذج متعدد المهام لتحقيق التشغيل الآلي للبيانات. كما ويسرنا أن نعلن عن تمكننا من إنجاز أول عملية تسوية مالية مؤتمتة بالكامل باستخدام نظام التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية (RPA). ونحن في سوليدرتي البحرين نسعى بشكل دائم لتطوير كفاءاتنا العاملة بما يضمن تحسين مستويات الإنتاجية، كما ونطمح للاستثمار في رقمنة العمليات لتقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات العملاء».

واختتم حديثه: «جديرٌ بالذكر أننا تمكنا من اجتياز عملية التدقيق السنوي لنظام إدارة أمن المعلومات بنجاح للعام الثالث على التوالي، محافظين بذلك على متطلبات المعايير الدولية(ISO 27001) الممنوحة من قِبل مكتب فيريتاس، والصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير، ما يعكس التزامنا بتطوير نظام استثنائي وتأسيس بنية تحتية رقمية بمعايير حماية وأمن عالية المستوى».