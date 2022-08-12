شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يخوض ودية صامته أمام الجزيرة الإماراتي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق التعاون السعودي سعيه للتحضير بشكل قوي من أجل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023 وبداية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي ستنطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وأكد التعاون عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي توتير أنه سيتم إقامة مباراة ودية تحضيرية أمام نظيره الجزيرة الإماراتي اليوم الجمعة في إطار المعسكر الذي يخوضه الفريق في الوقت الحالي بهولندا.

موعد مباراة التعاون الودية

وكتبت الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"نواجه الجزيرة الإماراتي في ثالث مبارياتنا التحضيرية في معسكر هولندا، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية".

التعاون يرفض اذاعة المباراة

كما قرر مسؤولو الناديين عدم إذاعة المباراة ونقلها تليفزيونيا نظرا لرغبة المدربين في إقامة المباراة بشكل سري للتحضير للموسم القادم.

وكان قد أنهى التعاون مؤخرا استعداداته للمباراة تحت إشراف المدير الفني البرازيلي بريكلس شاموسكا والذي أجرى حصته التدريبية أمس والتي شهدت الاهتمام بالجانب البدني والفني أيضا.

بدأت التمارين أمس بعمليات الإحماء قبل الدخول في بعض التدريبات الخاصة باللياقة كما حرص شاموسكا على وضع بعض الخطط الفنية والتكتيكية داخل الملعب لتطبيقها.

أول مباراة للتعاون في الدوري



يذكر أن التعاون سيفتتح مبارياته بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السابع والعشرين من أغسطس الجاري بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية حيث سيواجه نظيره الفتح في أولى لقاءاته بالموسم.

يذكر أن التعاون قد أنهى موسمه الماضي بالمركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الفيصلي الهابط للدرجة الأدنى بالسعودية.

