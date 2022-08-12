شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد يثير الجدل بتصرف مفاجئ على تويتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار فهد المولد لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، الجدل بسبب تصرفه المفاجئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يشير إلى رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد الأزمات المتتالية له مؤخرا.

تصرفات فهد المولد المثيرة للجدل

وقام فهد المولد بازالة اسم نادي اتحاد جدة من على التعريف الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وأبقى فقط على التعريف الذي يخص أنه لاعب في صفوف المنتخب السعودي مما اثار دهشة المتابعين.

اضافه إلى ذلك فلم يكتف المولد عند هذا الحد وقام ايضا بازالة صورته بقميص الاتحاد على الحساب نفسه، وقام بوضع صورة جديدة وهو يرتدي فيها قميص منتخب السعودية وليس الاتحاد.

وكانت قد انتهت علاقة فهد المولد مع الاتحاد بانتهاء الموسم الماضي مع شهر يوليو، وذلك بعد أن انتهى العقد المبرم بين الطرفين دون وجود تجديد للعقد، ليصبح اللاعب لاعبا حرا.

ايقاف فهد المولد

ولكن وعلى الرغم من أن اللاعب يمكنه الانتقال لأي ناد، إلا أنه تم ايقافه بسبب عقوبة اللجنة السعودية لمراقبة المنشطات والتي ستستغرق 18 شهرا والذي تم إصدارها في شهر مايو الماضي بعد ثبوت تناوله مواد محظورة لينتظر المولد انتهاء فترة الايقاف والقيام بالتوقيع لأي نادي آخر.

يذكر أن اللاعب يحرص بشكل مستمر وبين الحين والآخر، على القيام بنشر بعض مقاطع الفيديو والصور أثناء قيامه ببعض العمليات البدنية والتأهيلية للحفاظ على لياقته طولل فترة الايقاف والابتعاد عن الملاعب.