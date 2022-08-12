شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أبوجبل: شقيقي ظلم والدليل ما حدث مع ياسر ابراهيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مصطفى أبو جبل شقيق النجم محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، اثارة الجدل بسبب تصريحاته وتغربداته التي يقوم بكتابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشن شقيق أبوجبل هجوما على الاعلام المصري بسبب تناوله الأزمات بشكل مختلف، حيث أكد أن أبوجبل تعرض للظلم خلال الفترة الماضية وتم الهجوم عليه كثيرا مقارنة برد فعل الإعلام على سبيل المثال، على أزمة ياسر ابراهيم الأخيرة.

شقيق أبوجبل يثير الجدل بتصريحات جديدة عقب أزمة ياسر ابراهيم مدافع الأهلي

وأكد مصطفى أبو جبل شقيق حارس الزمالك السابق محمد أبو جبل، أن وسائل الإعلام المصرية حرصت على القيام بالهجوم على شقيقة وانتقاده بقوة ولم يقم أحد بدعمه أو بالوقوف بجانبه خلال أزمته مع نادي الزمالك.

وقام مصطفى أبو جبل بعمل مقارنة عبر حسابه الشخصي في إنستجرام بين ما فعله الاعلام تجاه أزمة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وما حدث مع أبوجبل خلال أزماته الماضية مع القلعة البيضاء.

تصريحات شقيق أبوجبل

وكتب اللاعب عبر صفحته على الانستجرام: "الجميع بالإعلام هاجم محمد أبو جبل وكان ضده، وحاليا الجميع يساند ياسر إبراهيم، الفارق يكشف للجميع أن أبو جبل محترم".

يذكر أن ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي قد انتشر له فيديو خلال الساعات الماصية اثناء دخوله في مشاجرة مع أحد المشجعين وهو يقوم بالاعتداء عليه بالضرب المبرح في ساعات متأخرة من الليل.

أزمة أبوجبل مع الزمالك والنصر

وكان قد رحل محمد أبوجبل عن صفوف الزمالك في وقت سابق بعد الأزمة الأخيرة مع مجلس إدارة النادي بعدما تم اتهامه بادعاء الإصابة والتمارض وعدم المشاركة في تدريبات الفريق بشكل مستمر.

وقام اللاعب بالفعل بتوقيع عقود انتقال جديدة مع نادي النصر السعودي الا أن الأخير قد تراجع عن ضم نجم الزمالك، خاصة بعد أن نجح النصر في الحصول على خدمات النجم الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي وآرسنال السابق.