محمد بن مسعود - الدمام - وجبة بيتزا تودي بحياة فتاة وتصيب 6 آخرين بالتسمم

تسببت وجبة بيتزا فاسدة في وفاة فتاة وإصابة 6 آخرين بالتسمم في محافظة المنوفية بمصر. وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الأخبار المصرية فقد تسببت وجبة بيتزا فاسدة في إصابة طالبة بإعياء شديد ووفاتها إثر إصابتها بحالة تسمم غذائي، بينما أصيب 6 آخرون بحالة تسمم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وتلقت الجهات الامنيه بمديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة اشمون يفيد بمصرع فتاة عقب إصابتها بحالة تسمم غذائي بعد تناولها وجبة بيتزا من أحد المحلات بقريتها وتم نقلها لمستشفى شبين الكوم التعليمي. تم تشكيل لجنة من مديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز أشمون، وتم إغلاق محل البيتزا وتشميعه بينما باشرت جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث.

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