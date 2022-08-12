محمد بن مسعود - الدمام - ماتوا من الجوع والعطش.. وفاة 6 مصريين بينهم 5 أطفال خلال رحلة هجرة لإيطاليا

مازال موضوع حوادث غرق الشباب المصري أثناء رحلات هجرة غير شرعية مستمراً ليزيد أوجاع الأسر المكلومة على أبنائها في مصر.

فقد فُجع أهالي مدينة أبنوب التابعة لمدينة أسيوط المصرية فاجعة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة 6 من أبنائها بينهم 5 أطفال خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

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وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوفاة 6 أشخاص من مدينة أبنوب بأسيوط نتيجة الجوع والعطش خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، حيث ضل المركب الذي يقلهم طريقه واستغرق وقتا أطول من المعتاد، ما أدى لنفاد كميات الطعام والمياه ووفاة الكثير من ركابه جوعا وعطشا.

وكشف أهالي المدينة عن وجود 5 أطفال من الضحايا، حيث راودهم حلم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، وقامت أسرة كل منهم بسداد مبالغ كبيرة للسماسرة، فضلا عن صاحب المركب الذي تبين أنه من أبناء محافظة الشرقية.

وكشف الأهالي أن الاتفاق تضمن سفر هؤلاء الأطفال إلى إيطاليا عبر ليبيا وكان على المركب نحو 650 شخصا معظمهم من الأطفال، وأثناء سيرهم في البحر ضلوا الطريق والاتجاه، ووصل المركب إلى الشواطئ التونسية، ثم إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، ما أدى لطول المسافة ومدة الرحلة، ونتج عنه نفاد كميات الطعام والمياه، ما أدى إلى إصابة الأطفال بإعياء شديد من الجوع والعطش ووفاة 5 أطفال، وفقا للعربية نت.

كما شيع المئات في مارس الماضي، من أهالي محافظة المنوفية جثامين 5 شباب راحوا ضحية الهجرة غير الشرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية، وذلك خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا.

وتكررت حوادث غرق الشباب في رحلات هجرة غير شرعية خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت عدة محافظات مصرية حوادث مماثلة.

وفي أغسطس من العام الماضي، شهدت قرية تلبانة بالدقهلية شمال مصر حادثا كبيرا، حيث اختفى العشرات من أبناء القرية خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط وعن طريق عصابة لتهريب الشباب بطرق غير مشروعة.